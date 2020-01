UNESCO : Le Maroc préside officiellement le groupe arabe

Le Maroc a pris officiellement la présidence du groupe des Etats arabes de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), pour un mandat d'une année.

Une cérémonie de passation entre l’ambassadeur d’Egypte en France, délégué permanent auprès de l’UNESCO, Ehab Badawy, dont le pays a assuré la présidence du groupe en 2019, et l’ambassadeur, représentant permanent du Maroc auprès de l’UNESCO, Samir Addahre, a eu lieu, mardi à Paris où siège l’UNESCO.

«Pendant une année, je vais assurer la coordination au sein de ce groupe pour toutes les questions liées à l’UNESCO, en essayant à chaque fois de faire émerger le consensus au sein de ce groupe», a déclaré à la MAP l’ambassadeur, représentant permanent marocain auprès de l’UNESCO.

Le président a également pour tâche de coordonner des actions concrètes pour servir les intérêts du Groupe arabe pour tout ce qui est lié au mandat de l’UNESCO, que ce soit au niveau de la culture, de l’éducation, de la question des droits humains ou de la recherche scientifique.

«On va également réfléchir ensemble à des projets qui pourraient intéresser les uns et les autres. Et quand les difficultés se présenteront, ce sera au président aussi de rapprocher les points de vue des uns et des autres», a indiqué le diplomate marocain.

Le groupe des pays arabes est l’un des six groupes électoraux les plus actifs de l’organisation avec 19 Etats. Sa présidence était assurée en 2019 par l’Egypte.

Le groupe arabe de l’UNESCO est impliqué dans toutes les activités, particulièrement celles sur le patrimoine et l’éducation. Il fait également de la sauvegarde du patrimoine palestinien un axe majeur de son action au sein de l’UNESCO.