Le Maroc concerné par la tempête Gloria qui sévit en Espagne et en France ?  

Une puissante tempête sévit depuis lundi en Espagne et depuis mardi en France, apportant des vents puissants, des vagues violentes, des précipitations abondantes et même des chutes de neige, et tourbillonnant à travers la Méditerranée occidentale.

Selon le Washington Post, des conditions météorologiques plus rigoureuses sont à prévoir alors que la tempête se poursuit ce mercredi, pour finalement dériver vers l'ouest jeudi et réapparaître dans l'Atlantique Est. Ces conditions météorologiques inhabituelles diminueront finalement d'ici le week-end prochain.

Depuis lundi, l'Espagne est en proie à des chutes de neige abondantes, des vents violents et des inondations qui ont déjà fait trois morts, rapporte L’Express. La même source ajoute que les écoles sont restées fermées par mesure de précaution dans une grande partie du pays ainsi que dans l'archipel des Baléares, tous deux placés en alerte rouge et orange.

Ce mercredi, Météo-France, citée par LCI, précise que «la fin de l'épisode pluvieux intense dû à la tempête Gloria n'est prévu que pour jeudi vers midi, avec d'ici là des précipitations qui "devraient atteindre jusqu'à 200 à 350 mm sur une large moitié est des Pyrénées Orientales» en France.

Le Maroc également concerné par cette tempête

A en croire le Washington Post, le Maroc est également concerné par cette tempête. «La neige est même prévue dans certaines régions du Maroc même si la tempête recule vers l'ouest. Les montagnes du Haut Atlas ont déjà connu quelques centimètres de neige, avec 1 à 2 centimètre supplémentaires possibles jusqu'à mercredi», précise le journal américain.

Storm Gloria advecting dust over western Mediterranea, Iberian Peninsula and France today and tomorrow.@WMO @AEMET_Esp @BSC_CNS pic.twitter.com/P0AHO0NlIu — Barcelona Dust (@Dust_Barcelona) 21 janvier 2020

Contacté par Yabiladi ce mercredi, Housine Youaabed, le responsable communication de la météorologie nationale, confirme. «Mais il y a peu de chances que le Maroc soit en danger», rassure-t-il, expliquant que les conditions météorologiques sévères concernent principalement l'Espagne et la France.

«Le Maroc se trouve dans la zone la moins dangereuse de cette tempête. Il y a peu de pluies aujourd'hui, et demain il y aura de la pluie dans le nord, le centre et d'autres régions, avec des chutes de neige dont les hauteurs dépassent 1 600 mètres au-dessus du niveau de la mer.» Housine Youaabed

Housine Youaabed explique que le Maroc profite «positivement» de cette tempête «car elle entraînera des nuages et des chutes de neige et apportera de la pluie», surtout après l’absence de pluie pendant des semaines. «Le temps continuera ainsi à être froid dans les prochains jours et les conditions météorologiques demeureront les mêmes jusqu'à vendredi ou samedi prochain», conclut-il.