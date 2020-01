Royaume-Uni : Les peines de prison plus longues pour les djihadistes que pour l'ultra-droite ?

Les individus condamnés dans des affaires de terrorisme islamique écopent de peines de prison trois fois plus longues que ceux de l’extrême droite, mettant ainsi en évidence des préoccupations judiciaires concernant la perception des musulmans au Royaume-Uni. C’est ce qu’indique dans un rapport la Henry Jackson Society, un think tank néoconservateur sur la politique étrangère britannique, relayé par le site The New Arab.

Sur 107 délinquants condamnés entre 2015 et 2019 pour des «infractions terroristes ou des crimes de haine», les islamistes ont reçu en moyenne 73,4 mois contre 24,5 mois pour les délinquants d’extrême droite.

Un traitement qui traduit une «divergence dans la façon dont les gouvernements perçoivent l’extrémisme sous différents angles», indique The New Arab. Selon le rapport, «la responsabilité de cet écart incombe au gouvernement, qui n’interdit pas les groupuscules d’extrême droite avec la même véhémence que les groupes islamistes».

«Le fait que les groupuscules d’extrême droite soient moins soumis à des interdictions au Royaume-Uni, par rapport aux groupuscules islamistes, a rendu les autorités tributaires de la législation sur les crimes de haine», déplore Nikita Malika, directrice du Centre pour la radicalisation et le terrorisme (CRT).

Le rapport indique notamment que parmi les accusations liées au terrorisme, la plus grande affiliation organisationnelle des délinquants provenait du groupe terroriste «Etat islamique» (51,2% des cas), suivie par des groupuscules antimusulmans (12,1%) puis par des groupuscules antisémites ou nazis, à hauteur de 10,2%.