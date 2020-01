Dakhla : Lancement des inscriptions pour jeunes MRE à l’université culturelle de printemps

Le ministère délégué chargé des Marocains résidant à l’étranger lance un appel à candidature à la troisième édition de l’Université de printemps, au profit des jeunes MRE. L’inscription via le site du département se clôturera le 29 février prochain, pour cet événement qui se tiendra à Dakhla du 9 au 15 avril, indique un communiqué parvenu à Yabiladi.

La même source précise que les frais d’hébergement et de voyages (aller-retour) des participants sélectionnés, sur la base d’une étude de dossiers, sont à la charge du ministère délégué chargé des Marocains résidant à l’étranger et des Affaires de la migration.

Par ailleurs, «la participation est ouverte à tous les jeunes résidant à l’étranger d’origine marocaine, âgés entre 18 et 25 ans et ayant obtenu leur baccalauréat au pays d’accueil, étudiant ou diplômé exerçant une profession et n’ayant jamais participé à une édition précédente».

Cette édition ambitionne de «faire bénéficier un plus grand nombre de jeunes d’origine marocaine résidant à l’étranger en doublant presque le nombre des participant passant de 100 à 200, mais aussi faire participer des jeunes étrangers, poursuivant leurs études supérieures aux différents instituts et universités marocaines».

Ce programme annuel profite aux jeunes étudiants MRE en trois éditions, hiver, printemps et été. Au total, il connaît la participation de 300 à 500 bénéficiaires, pour renforcer l’échange d’expériences entre les jeunes d’ici et d’ailleurs, identifier les préoccupations des Marocains à l’étranger et les sensibiliser aux changements socio-économiques, politiques, touristiques et aux opportunités d’investissement au Maroc.

«Chaque édition est conçue et réalisée en partenariat avec une ou plusieurs universités marocaines, ce qui permet l’immersion des bénéficiaires dans un environnement universitaire, facilitant communication et transfert des connaissances, mais aussi l’expertise dont dispose les universités qui permet de réaliser les objectifs assignés à ce programme», conclut la même source.