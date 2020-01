France : Saad Lamjarred renvoyé devant la cour d'assises pour le viol présumé de Laura Prioul

La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a décidé, dans un arrêt ce mardi, de renvoyer Saad Lamjarred devant la cour d'assises pour le viol présumé d'une jeune femme à l'hôtel Marriot à Paris, le 26 octobre 2016.

Selon Le Parisien qui rapporte l’information, décrivant un rebondissement défavorable à la star marocaine, la cour d'appel infirme l'ordonnance rendue en avril dernier par la juge d'instruction qui avait requalifié les faits en agression sexuelle et violence, renvoyant l'artiste devant le tribunal correctionnel. «Son accusatrice, qui avait fait appel, vient donc d'obtenir gain de cause», explique-t-on.

«Nous sommes satisfaits de cette décision. La chambre de l'instruction a fait une lecture et une analyse rigoureuse des faits, et n'a pas suivi le parquet qui demandait la confirmation du renvoi en correctionnelle. Le viol est un crime, c'est la cour d'assises qui est compétente», réagit Me Jean-Marc Descoubes, avocat de la plaignante, Laura Prioul, aujourd'hui âgée de 23 ans.

Dans cette affaire, Saad Lamjarred, âgé de 34 ans, a toujours clamé son innocence, contestant tout acte sexuel et toute violence sur la jeune femme, rappelle le journal français.

«Ses avocats, Me Thierry Herzog et Jean-Marc Fédida, ne vont pas en rester là. Convaincus de l'innocence de leur client, ils vont faire un pourvoi en cassation dans le but d'éviter un procès d'assises au célèbre artiste. Ils attendent simplement de prendre connaissance de l'arrêt de la chambre de l'instruction et de ses arguments», conclu-t-on.