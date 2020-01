Le président israélien remercie le roi du Maroc pour «l'inauguration» de Bayt Dakira

Dans une série de tweets, le président israélien Reuven Rivlin a adressé ses remerciements au roi Mohammed VI pour son intérêt pour le patrimoine juif au Maroc.

«Avec des sentiments de joie et d'exaltation, nous avons suivi les cérémonies d’inauguration du Musée du patrimoine juif marocain dans la ville d'Essaouira, en présence de Sa Majesté le Roi Mohammed VI», écrit-il en anglais et en arabe.

«Nous voudrions exprimer à Votre Majesté les plus hautes expressions de gratitude et de reconnaissance pour votre intérêt à maintenir des liens d'intimité et de convivialité avec les membres de la communauté juive, en suivant l'exemple de l'approche de votre père, et pour votre intérêt aussi pour la promotion de la vie commune entre musulmans, chrétiens et juifs», a-t-il déclaré.

بمشاعر من الفرح والغبطة، تابعنا مراسيم افتتاح متحف تراث يهود المغرب في مدينة الصّويرة، وذلك بحضور جلالة الملك محمد السّادس. pic.twitter.com/c9e0Ltnkh5 — Reuven Rivlin (@PresidentRuvi) 17 janvier 2020

De son côté, la page Israel Arabic du ministère israélien des Affaires étrangères a publié un tweet, se félicitant de la «consécration de la coexistence au Maroc». «Sa Majesté le roi Mohammed VI offre un dîner en honneur de plusieurs personnalités juives, marocaines et internationales qui sont venues assister à l'inauguration de Bayt Dakira à Essaouira», a-t-elle annoncé. Et de préciser que ce dîner a été marqué par la présence du «conseiller du roi André Azoulay et de la directrice général de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO)».

تكريس التعايش في #المغرب :صاحب الجلالة الملك محمد السادس يقيم مأدبة عشاء لشخصيات يهودية مغربية وعالمية وفدت لحضور تدشين بيت الحكمة بالصويرة.

حضرها لفيف من كبار الشخصيات المغربية ومستشار الملك أندري أزولاي، والمديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو pic.twitter.com/c7a7xewDCY — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) 16 janvier 2020

Mercredi dernier, le roi Mohammed VI a visité «Bayt Dakira», un espace spirituel et patrimonial de préservation et de valorisation de la mémoire judéo-marocaine, à l’ancienne médina d’Essaouira. Espace historique, culturel et spirituel, il abrite, après des travaux de restauration, la synagogue «Slat Attia», la maison de la mémoire et de l’histoire «Bayt Dakira» et le Centre international de recherches Haim et Célia Zafrani sur l’histoire des Relations entre le Judaïsme et l’Islam.