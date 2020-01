Maroc : Benabdelkader promet des sanctions contre l’atteinte à la vie privée sur les réseaux sociaux

Le ministre de la Justice s’est engagé, hier à la Chambre des représentants, de mettre en place prochainement un cadre juridique contre les atteintes à la vie privée sur les réseaux sociaux.

«Il n’est plus possible dans un Etat de droit d’autoriser l’usage du droit à la liberté d’expression pour légitimer des dépassements et atteintes à la vie privée d’autrui», a indiqué Mohamed Benabdelkader.

Devant les députés, le ministre a affirmé que sa promesse «est conforme aux engagements internationaux pris par le Maroc», citant notamment la Convention de Budapest sur la cybercriminalité». Pour mémoire, Rabat avait déposé le 29 juin 2018 les instruments de son adhésion à ladite convention et à son Protocole additionnel sur la xénophobie et le racisme.

Le département de la Justice et d’autres ministères examinent l’adoption de mesures législatives adéquates en vue de «circonscrire ce phénomène pour protéger les droits et la liberté des citoyens et de préserver leur vie familiale et privée et non pas pour limiter le droit liberté d’expression», a précisé Mohamed Benabdelkader.