Maroc : L’Université de Tétouan réagit à demi-mots aux soupçons de corruption

Quelques jours après les révélations sur des enquêtes en cours visant des fonctionnaires de l’Université Abdelmalek Essaadi à Tétouan, pour soupçons de corruption, la présidence de l’institution a réagi par le biais d’un communiqué, repris vendredi soir par des médias locaux, notamment Tanja24.

Dans le document, la présidence de l’université se défend de toute malversation d’envergure. Elle avance que «les mis en cause sont écoutés par la police» et que l’université, pour sa part, «mènera les enquêtes internes nécessaires pour définir les responsabilités». Par ailleurs, elle prend le soin d’évoquer une pratique qui constituerait «un cas isolé».

Ce n’est pourtant pas ce que décrivent des étudiants de certaines facultés relevant de cette université, notamment celle des sciences juridiques économiques et sociales à Martil. Contacté par Yabiladi, l’un d’eux décrit en effet «la vente de diplômes de master, de concours d’accès aux cycles supérieurs ou tout simplement de notes lors des examens finaux». «Ces pratiques sont généralisées. Il s’agit véritablement d’un réseau entretenu entre étudiants, enseignants et des cadres administratifs», explique encore cet étudiant.

Des risques de voir les affaires étouffées

Pour s’être saisi de nombre de dossiers à ce sujet, l’avocat au barreau de Tanger, Omar Benajiba, estime pour sa part que «l’ampleur de la pratique laisse comprendre qu’il ne s’agit pas uniquement de cas isolés, d’autant plus qu’à l’heure qu’il est, nous pouvons estimer le nombre de diplômes en master obtenus de manière frauduleuse à plusieurs centaines au niveau de l’université, sans compter les victimes ou témoins qui gardent encore le silence, par peur de représailles».

«Toujours est-il qu’il est important de souligner que toutes les personnes diplômées de cette université n’ont pas forcément obtenu leur sésame de manière frauduleuse, mais qu’il est important que ceux mis en cause selon les enquêtes en cours, rendent des comptes pour toutes les années où ils ont entretenu ces usages», déclare encore Me Benajiba à Yabiladi. Par ailleurs, celui-ci prévient des éventuelles tentatives d’étouffer l’affaire, considérant que «des cadres et des responsables influents de la région du Nord» auraient adhéré à cette pratique, par le passé, «afin d’évoluer dans l’échelle des postes administratifs».

Egalement contactée par Yabiladi, la section locale de l’Association marocaine des droits humains (AMDH) à Martil déclare s’être saisie elle aussi du dossier et enquêter sur ces affaires. Pour elle, l’objectif est principalement «d’établir le vrai du faux, notamment parmi les différentes versions rapportées par certains supports de presse ou véhiculées par une partie de celles et ceux se disant concernés».

Membre de la section locale de l’ONG, Issam Khamkhami estime que «faire parler des affaires de corruption est nécessaire, mais qu’il est tout aussi important que des informations inexactes ne soient pas véhiculées». La veille, un ancien doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de la ville a été annoncé comme «ayant tenté de fuir le Maroc via Bab Sebta, sur présentation d’un passeport belge». Selon l’association, «le nom de ce responsable aurait en effet été cité dans certains interrogatoires mais rien n’établit encore qu’il aurait essayé de quitter le territoire».