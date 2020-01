Meknès : Report de l’audience du lycéen Ayoub Mahfoud

A peine quelques minutes après son ouverture à la Cour d’appel de Meknès, l’audience du lycéen Ayoub Mahfoud a été reportée à la demande des avocats de la défense. Ainsi, la prochaine séance a été fixée au 30 mars. Dans ce procès, le jeune de 18 ans est poursuivi pour «injures» au roi et à des hauts fonctionnaires, sur la base des articles 179, 263 et 265 du Code pénal. En décembre 2019, il a été condamné à trois ans de prison ferme par le tribunal de première instance.

La justice reproche à Ayoub Mahfoud d’avoir publié un statut sur son profil Facebook, reprenant les paroles de la chanson de rap «3acha cha3b», interprétée par Lz3er, Weld L’Griya et Simo Gnawi. En novembre dernier, celui-ci a été condamné à un an de prison ferme et à une amende de 500 dirhams par le tribunal de première instance de Salé, pour «insulte et outrage à un corps constitué». Le 15 janvier dernier, ce jugement a été confirmé en appel.

Jeudi, Ayoub Mahfoud a bénéficié de la liberté provisoire, ce qui lui a permis de regagner sa famille en attendant les suites de son procès en appel. Parallèlement à la séance qui a été prévue ce lundi matin, une caravane nationale de soutien aux détenus d’opinion a été organisée par l’Association marocaine des droits humains (AMDH), qui s’est rendue sur les lieux.