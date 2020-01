CAN 2020 de handball : Le Maroc s'incline devant l’Algérie

La sélection nationale de handball s’est inclinée face à son homologue algérienne (30-33) dans le derby nord-africain de cette troisième journée du tour préliminaire (groupe D) de la coupe d’Afrique des nations de handball, disputé dimanche à la salle olympique de Rades.

Le sept national termine ainsi deuxième du groupe et sera donc confronté, lors du second tour au premier du groupe C, éventuellement le champion en titre la Tunisie qui devra logiquement s’imposer ce soir dans la même salle face au Cameroun.

Lors de l'autre match du groupe, le Congo a battu la Zambie (37-17).