Italie : En fuite depuis 2017, un trafiquant de drogue marocain enfin arrêté

Les autorités italiennes ont procédé, dans la nuit de jeudi à vendredi, à l’arrestation d’un Marocain, âgé de 35 ans, qui était en fuite depuis 2017.

Selon le média italien Giornale Di Monza, ce ressortissant marocain, sans domicile fixe, est considéré par les forces de l'ordre comme l'un des trafiquants de drogue les plus populaires de Brianza (Lombardie), avec des contacts opérationnels également dans le parc Groane, haut lieu de trafic et de vente de drogues. Il aurait également été parmi les membres de l'un des trois gangs démantelés il y a trois ans par les carabiniers dans le cadre d'une vaste opération anti-drogue qui a conduit à 14 arrestations.

Les traces de l'homme de 35 ans ont cependant été perdues jusqu'à ce jeudi, lorsqu'une voiture a été contrôlée au niveau d’un barrage à Bovisio-Masciago, dans la même région. Son conducteur était connu par les services de police car il avait déjà été arrêté dans le cadre de l'opération de 2017 mais ayant déjà purgé sa peine. Toutefois, le passager, surpris, a alors tenté de s'échapper à pied avant qu’un élément des carabiniers ne l’intercepte après quelques centaines de mètres.

En juin 2017, l'homme de 35 ans et un complice avaient déjà réussi à échapper aux carabiniers qui venaient de démanteler trois groupes criminels distincts qui partageaient les places de la Haute Brianza, avec des «bases» logistiques dans plusieurs villes.

Cette enquête avait pris six mois avant de conduire à la saisie de 7 kilogrammes de cocaïne et 14 kilogrammes de haschisch. Des Marocains, des Tunisiens et des Italiens étaient parmi les personnes arrêtées.