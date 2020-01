Le Musée national de Chine accueillera dès le 28 février une exposition sur le Maroc

La Fondation nationale des Musées du Maroc (FNMM) et le Musée national de Chine (MNC) ont signé, vendredi à Pékin, deux accords portant sur le renforcement de la coopération et les échanges culturels entre le Maroc et la Chine dans le cadre de l'année touristique et culturelle 2020 dans chacun des deux pays.

Ces deux accords, qui prévoient aussi l'organisation d'expositionsont, ont été signés par le président de la FNMM, Mehdi Qotbi, et le directeur du MNC, Wang Chunfa.

En vertu du premier protocole d'entente, la FNMM et le MNC conviennent d'établir une relation d'amitié et de coopération à long terme dans les domaines de la conservation, la restauration, l'organisation d'exposition, le partage d'informations, ainsi que la promotion et la gestion des musées. Ce protocole, d'une durée de cinq ans, prévoit aussi l'échange mutuel des publications, notamment périodiques, et d'autres supports académiques entre les deux institutions.

La deuxième convention concerne l'organisation au Musée National de Chine, à Pékin, d'une exposition intitulée «Couleurs du pays lointain - Trésors du Maroc». Prévu du 28 février au 31 mai 2020, cet événement donnera à voir une collection de 102 chefs d'œuvres du Maroc. Le même accord prévoit aussi l'organisation par le Musée National de Chine d'une exposition de même envergure au Maroc courant 2020.

A travers cette exposition, «le Musée national de Chine, l'un des plus grands au monde, mettra en valeur le patrimoine, l'héritage et la diversité culturelle du Royaume», a déclaré Mehdi Qotbi à la presse à l'issue de la cérémonie de signature. Il s'agit d'«un événement de grande portée et d'une occasion qui nous permettra de présenter aux Chinois le Maroc dans toute sa richesse et sa diversité», a-t-il dit.

La signature de ces accords a eu lieu en marge de l'inauguration par la RAM de sa première liaison aérienne directe Casablanca-Pékin.