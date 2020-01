Le CCM impose une redevance de 150 dirhams pour chaque film projeté dans un festival

Le gouvernement El Othmani poursuit sa politique de nouvelles redevances. La dernière en date porte la signature du Centre Cinématographique Marocain, organisme public, et qui risque sérieusement de grever les budgets des organisateurs des petits festivals de films notamment dans les régions reculées du pays.

«Il est porté à la connaissance de Messieurs les présidents des manifestations culturelles et les responsables des centres culturelles à travers le royaume qu’une tarification relative au traitement et l’obtention du visa d’exploitation culturelle d’un montant de 150 dirhams hors taxe par film, a été adoptée lors du conseil d’administration session novembre 2019», lit-on dans une circulaire parvenue à notre rédaction et signée le 15 janvier par le directeur du CCM, Sarim Fassi-Fihri. La taxe en question est entrée en vigueur le lundi 13 janvier.

Cette redevance est la troisième du genre décidée durant les derniers mois par l’exécutif El Othmani après celles approuvées pour le financement du Fonds de solidarité contre les catastrophes naturelles et l’Agence nationale de la sécurité routière.