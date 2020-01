Hirak : De nouveaux noms de militants détenus s’ajoutent au Manifeste du 11 janvier 2020

Lancé le 11 janvier dernier pour exiger la libération sans condition des détenus d’opinion au Maroc, un manifeste reprenant le format de celui de l’indépendance, publié à la même date en 1944, compte de nouveaux signataires parmi les militants du Hirak du Rif emprisonnés. Ce vendredi, les lanceurs de l’initiative coordonnée par le Comité national de libération du journaliste Omar Radi, de tous les détenus d’opinion et pour la liberté d’expression, ont en effet indiqué que ceux qui purgent leur peine à la prison de Tanger 2 ont demandé à joindre leurs noms aux signataires.

Cette demande a été entendue après réunion de la coordination de l’initiative avec les familles des détenus. Initialement, une première liste nominative a inclus les noms de six détenus et de membres de leurs familles. Il s’agissait de Nasser Zefzafi, Nabil Ahamjik, Mohamed Haki, Mohamed Adahchour, Samir Ighid et Wasim El Boustati.

Désormais, de nouveaux noms s’ajoutent de l’intérieur des prisons pour exiger «Un Maroc sans procès politiques ni détenus d’opinion», notamment parmi ceux ayant exprimé leurs points de vue sur la situation sociale, économique et politique actuelle du pays, sur les réseaux sociaux ou par leur participation à des manifestations initiées par des mouvements sociaux.

A moins d’une semaine de sa publication, le Manifeste du 11 janvier 2020 compte désormais plus de 1 600 signatures. Diffusé sur les réseaux sociaux sous le hashtag #FreeKoulchi, le texte a bénéficié de l’adhésion de journalistes, de militants associatifs, de chercheurs, d’universitaires, d’avocats et des deux députés parlementaires de la FGD, Omar Balafrej et Mostafa Chanaoui.

Le texte appelle notamment à «la mise en place d’un mécanisme national pour coordonner et renforcer les initiatives des comités locaux et nationaux de solidarité».