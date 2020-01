Essaouira : Le roi inaugure le barrage Moulay Abderrahmane

Le Roi Mohammed VI a inauguré, jeudi 16 janvier, le barrage Moulay Abderrahmane, dans la province d’Essaouira. Une infrastructure hydraulique réalisée au niveau d’oued Ksoub grâce à un investissement de plus de 920 millions de dirhams.

L'édifice, d'une hauteur de 72 mètres et d'une longueur 418 mètres, dispose d'une capacité de stockage de 65 millions de mètres cubes. L'infrastructure permettra l'irrigation de plus de 1 200 hectares de terres agricoles avoisinantes ainsi que l'approvisionnement en eau potable de 250 000 habitants.

Ce projet «s’inscrit dans le cadre du programme de barrages auquel le souverain accorde un intérêt particulier et qui aura de grandes retombées socio-économiques sur la population et le développement local», a confié le ministre de l'Equipement, du transport, de la logistique et de l'eau, Abdelkader Amara, à l’agence MAP.