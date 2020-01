Raytheon décroche un contrat de réparation et de maintenance pour des missiles HARM du Maroc

L’entreprise américaine Raytheon a reçu un ordre de livraison de 9 millions de dollars pour réparer et entretenir des missiles anti-radar à grande vitesse, appelés HARM.

Un service, confié à l’entreprise spécialisée principalement dans les domaines des systèmes de défense et d'électronique et dans l'aérospatiale, qui sera fourni à l’US Air Force, le gouvernement du Maroc et celui de la Turquie, a indiqué mercredi le Département de la défense des Etats-Unis dans un communiqué.

L’accord devrait financer les services de réparation, de maintenance et d’entretien de 155 missiles HARM actuellement détenus par les trois pays, explique-t-on. Selon la même source, «les travaux seront effectués à Tucson (Etat d’Arizona) et devraient être achevés en décembre 2020».

En décembre dernier, Raytheon a remporté un contrat de 7,68 millions de dollars pour la production de missiles air-air avancés à moyenne portée (AMRAAM) pour les Forces royales air (FRA). Un contrat qui prévoit aussi de fournir aux FAR des missiles d'entraînement, un système de télémétrie AMRAAM, des pièces de rechange et tout autre matériel de support technique de production. Les travaux seront exécutés à Tucson dans l’Arizona, avec une date d’achèvement prévue le 28 février 2023, informe-t-on.