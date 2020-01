Terrorisme : La Libye compterait 260 djihadistes marocains

260 Marocains combattraient actuellement dans les rangs de l’organisation terroriste «Etat islamique» en Libye, indique Le360, citant le quotidien Al Ahdath Al Maghribia sur la base d’un récent rapport du Centre européen de lutte contre le terrorisme.

Dans le détail, environ 70 d’entre eux étaient engagés sur le front, à Idlib, au nord de la Syrie, tandis que les autres sont arrivés en provenance d’Irak, des autres zones de Syrie, du Sahel et du Sahara.

Selon le rapport, il s’agit de Marocains bien entraînés au combat rapproché et qui ont des responsabilités dans les rangs de l’organisation terroriste. Ils sont par ailleurs qualifiés de «dangereux» et représentent donc une menace pour la sécurité des pays d’Afrique du Nord et du sud de l’Europe.

Pour rappel, en novembre dernier, la Coordination mixte pour la défense des détenus islamistes avait demandé le rapatriement des Marocains de Daesh détenus en Syrie. Quelques jours plus tôt, fin octobre, le directeur du Bureau central des investigations judiciaires (BCIJ), Abdelhak Khiame, avait annoncé que les épouses marocaines de djihadistes ayant combattu dans les rangs de Daesh en Syrie et en Irak ne seraient pas poursuivies judiciairement une fois de retour au Maroc.