Salé : Démantèlement d’un atelier clandestin de fabrication de sacs plastiques interdits

Une commission conjointe composée du ministère de l'Industrie, du commerce, de l'économie verte et numérique, des services de la préfecture de Salé et de la Gendarmerie royale a procédé, le 7 janvier, au démantèlement d'un atelier clandestin de fabrication de sacs en plastique interdits, à Douar Brahma dans la commune rurale de Amer, à Salé.

Un communiqué du ministère de l'Industrie, du commerce, de l'économie verte et numérique parvenu à la MAP, indique que lors de cette opération, la commission de contrôle a procédé à la saisie de près de 2,3 tonnes de rouleaux et de sacs en plastique, de 196 kg de matière première (polyéthylène) emballée dans des sacs en papier sans indications sur l’origine et de 4 machines utilisées dans la fabrication de sacs interdits.

Une opération de contrôle, effectuée au mois d’octobre dernier à la même préfecture, a permis le démantèlement d’un atelier clandestin de fabrication de sacs en plastique et la saisie de 2,4 tonnes de polyéthylène et de sacs plastiques interdits d’usage, rappelle-t-on de même source.