Maroc : Medi1TV lance une émission pour soutenir les (futurs) autoentrepreneurs

La chaîne Medi1TV annonce, ce mercredi 15 janvier dans un communiqué, le lancement de l’émission «Dir Mechrou3ek» (دير مشروعك) en partenariat avec le groupe Banque Populaire. L’objectif est de soutenir les auto-entrepreneurs et promouvoir l’entrepreneuriat auprès des jeunes marocains.

«Dir Mechrou3ek» mettra à l’honneur chaque semaine dix porteurs de projets dans une capsule quotidienne et une émission hebdomadaire. Yousri Marrakchi, journaliste et présentateur phare de la chaîne, animera chaque samedi soir l’émission à partir de 21h30, avec la participation d’un jury et de nominés provenant de toutes les régions du Maroc.

La chaîne précise que le premier épisode est prévu samedi 18 janvier 2020 sur les canaux Arabic (21h30) et Maghreb (23h00) de Medi1TV.

Ouvert à tous les Marocains, le concours se décline en plusieurs étapes sur une période de huit semaines. «Les candidats ont dû réaliser une mini vidéo résumant leur projet, soumise à un jury qui a sélectionné les plus prometteurs. Chaque semaine, 10 gagnants sont annoncés pour participer à l’émission et reçoivent chacun un smartphone. Lors de l’émission, chaque nominé présente un pitch de 2 minutes pour convaincre le jury qui se concertera pour désigner les cinq premiers prix d’une valeur de 10 000 dirhams et les cinq prix d’une valeur de 5 000 dirhams. Le public tranchera en votant par sms au 5054 pour leur candidat favori qui aura l’opportunité de participer à la grande finale», indique le communiqué.

Les sept finalistes se retrouveront la huitième semaine en compétition et le vainqueur remportera la somme de 100 000 dirhams et une voiture utilitaire.

«L’émission Dir Mechrou3ek est une initiative citoyenne dans laquelle tous les participants en ressortent gagnants», a déclaré Omar Dahbi, directeur des rédactions et contenus de Medi1TV et Medi1 radio. «(...) En tant que chaîne télévisée, c’est aussi un devoir pour nous d’insuffler à la jeunesse marocaine la culture de l’entrepreneuriat qui représente un enjeu d’importance pour l’emploi des jeunes sur le plan national.»