La Grande mosquée de Québec s’agrandit pour 1,2 million de dollars

La Grande mosquée de Québec fait peau neuve. Le lieu de culte sera agrandi et son architecture entièrement revue, engageant ainsi 1,2 million de dollars de travaux, indique Radio Canada.

«C’est un élément de réconfort. Après tout ce qu’on a vécu, il faut vivre des moments heureux, donc ça va être un des moments heureux pour la communauté de célébrer une mosquée qui va être plus grande, qui va accepter plus de fidèles, qui va répondre à nos besoins, qui sera sécuritaire», a déclaré Mohamed Labidi, des administrateurs du Centre qui abrite la mosquée, en référence à l’attentat qui avait eu lieu le 29 janvier 2017, au cours duquel six hommes avaient perdu la vie.

Une fois rénovée, la mosquée pourra accueillir environ 300 fidèles de plus. Une salle multifonctionnelle sera construite au sous-sol. La salle de prière des hommes sera agrandie au rez-de-chaussée et le nombre de sorties de secours sera doublé. Le premier étage abritera quant à lui trois salles de cours de plus pour les enfants qui étudient l’arabe et le coran.

Le Centre culturel islamique de Québec ne compte que sur des dons pour réaliser ses travaux, à laquelle s’est ajoutée, il y a quelques semaines, une campagne de sociofinancement sur le site CanaDon.org. Le Centre espère récolter 500 000 dollars d’ici le 30 juin prochain, afin de compléter le montage financier de 1,2 million de dollars.