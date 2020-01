Espagne : Le Deportivo Alaves sur le point d’intégrer le joueur marocain Fahd Moufi

Le club basque Deportivo Alaves a exprimé son souhait d’inclure le joueur français d’origine marocaine, Fahd Moufi, afin de renforcer le front droit de l’équipe, selon le site d’information sportive espagnol Marca.

Fahd Moufi, 23 ans, dispute sa troisième saison consécutive avec le club portugais de Tondella. Par ailleurs, il a joué dans les équipes de Lyon et Sedan, en plus de la sélection nationale marocaine, dans les catégories des moins de 17 et 20 ans. Par la suite, il a évolué au sein de l’équipe olympique des moins de 23 ans.