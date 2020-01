Un documentaire d’Arte fait immersion au sein des musulmans de France

Réalisé par Romain Icard, le documentaire «Nous, Français musulmans» sera diffusé ce mardi soir sur la chaîne franco-allemande Arte, à 21h05. Fait d’image d’archives et sondages, il propose un portrait de la communauté musulmane attachée aux valeurs de la République pour «apporter un peu plus de clarté au débat», indique Ouest-France.

En effet, ce film est décrit comme un documentaire qui «met à mal les idées reçues». «Devant la caméra, une avocate, un philosophe, une mère de famille, un humoriste, un imam, un djihadiste repenti… tous musulmans», indique le média français à propos de cet extrait qui donne une image plus personnelle du rapport de ces intervenants aux religieux, leurs souvenirs de la marche des beurs en 1983, ainsi que l’amalgame entre islam et islamisme.

Coproduit par Arte France et Niyala Productions, il est diffusé en deux parties, la première intitulée «Du public à l’intime» et la seconde «De l’intime au public». «Loin de la théorie du "grand remplacement", la communauté musulmane représente aujourd’hui 7,5% de la population française (…) Entre malaise identitaire lié notamment à la ghettoïsation des banlieues et affirmation d’une islamité dans l’espace public avec le port du voile ou du burkini, ce premier épisode retrace les étapes qui ont contribué à l’incompréhension de

l’islam de France», décrivent les producteurs.

«Depuis les attentats de 2015, la foi qui relevait de l’intime a envahi le champ médiatique pour devenir une question publique et idéologique âprement débattue. Cet épisode revient sur les crispations entre la société française et l’islam et sur les amalgames, stigmatisants et clivants, entre religion et radicalité», écrivent-il encore au sujet du deuxième volet.

«La force du documentaire repose sur un sondage dédié de l’institut Ipsos, réalisé auprès de 1 513 personnes, musulmanes ou non, qui interroge sur la religion, la laïcité ou encore la place de la femme», indique encore Ouest-France, au sujet de ce documentaire qui montre aussi les failles des instances musulmanes officielles françaises.