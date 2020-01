Tanger et Chefchaouen au cœur de la campagne de printemps de Louis Vuitton

La campagne de printemps de la maison de couture française Louis Vuitton a été tournée au Maroc. Intitulées «Footprints», des photos de la campagne ont été dévoilées cette semaine par le directeur artistique de Louis Vuitton Men's, Virgil Abloh.

Selon Arab News, les images ont été photographiées par l'artiste néerlandaise Viviane Sassen dans les villes de Tanger et Chefchaouen, choisies par l'enseigne de luxe.

Les photos ont des arrière-plans colorés, avec des buissons, des fleurs, des dunes et la plage, pour «représenter l'empreinte positive de l'homme sur la planète Terre», a déclaré Louis Vuitton. Les articles portés par les mannequins au Maroc rentrent aussi dans le même thème, avec des imprimés colorés.

«Perfectionnant la vocation de la Maison centré sur les voyages, les campagnes illustrent et célèbrent les actes et sentiments formatifs partagés par les jeunes hommes du monde entier, indépendamment de la culture et des croyances», a expliqué la marque dans un communiqué relayé par Arab News.

En plus de Louis Vuitton, la maison de couture française Yves Saint Laurent a décidé de tourner la campagne pour sa nouvelle collection de cosmétiques à Marrakech. Le mannequin marocain Tilila Oulhajj sera en vedette dans les images, qui seront prises par le photographe marocain basé en Belgique Mous Lamrabat.