L'étude d'impact environnemental du gazoduc de Sound Energy reçoit l'approbation du Maroc

Sound Energy PLC a déclaré lundi avoir reçu l'approbation des autorités marocaines pour l'étude d'impact environnemental relative à la construction d’un gazoduc de 120 kilomètres.

Dans un communiqué, la compagnie d’exploration pétrolière a ajouté qu'elle «s'approche de l'obtention de l'autorisation de construire une usine de traitement du gaz dans le pays».

«Le gazoduc relierait l'usine de traitement du gaz et la station de compression proposées au gazoduc Maghreb Europe, qui traverse le Maroc», explique-t-on. Et de rappeler que ce pipeline relie le champ gazier Hassi R'Mel en Algérie à Cordoue dans le sud de l'Espagne et est exploité par la société publique algérienne Sonatrach Spa et la société espagnole Enagas SA.

Tout en affirmant que «le processus (…) progresse bien», l’entreprise annonce avoir eu une première réunion avec le ministère de l'Energie, des mines, de l'eau et de l'environnement en octobre, avec une deuxième réunion pour examiner et éventuellement approuver l'analyse d'impact, prévue pour le 28 janvier.

En ce qui concerne la concession de gaz naturel Tendara de Sound Energy dans l'est du Maroc, le délai de négociation d'un accord de vente de gaz avec l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) a été prolongé jusqu'à fin mars, rappelle le communiqué.