Le Néerlando-marocain Abdelkader Benali reçoit le «Gouden Ganzenveer» pour ses œuvres littéraires

L'écrivain néerlando-marocain Abdelkader Benali a été choisi pour recevoir un «Gouden Ganzenveer», prix culturel néerlandais initié en 1955 et décerné à une personne ou une organisation pour sa contribution écrite ou littéraire.

Le natif de Beni Chikar a été récompensé comme ambassadeur de la langue néerlandaise car «il sait atteindre les jeunes» et construit des «ponts» entre les cultures hollandaise et marocaine, écrit le journal néerlandais AD. L'écrivain et romancier de 44 ans recevra le prix le 2 avril à Amsterdam, a ajouté la même source.

Pour mémoire, Benali n'était qu'un enfant de quatre ans lorsqu'il est arrivé aux Pays-Bas. Il a quitté le Maroc avec sa mère pour rejoindre son père qui a immigré en Europe à la fin des années 60.

Sa famille s'est installée à Rotterdam, une ville où il a appris la langue néerlandaise, s'est fait des amis et a découvert son amour pour les livres et la lecture.

Benali a commencé à écrire quand il avait la vingtaine, devenant écrivain et chroniqueur, mais il a aussi d’autres talents. Le Néerlando- marocain a lancé l’année dernière une tournée aux Pays-Bas, avec son propre projet : une pièce qu'il a écrite et un monologue dans lequel il se produit en tant qu’acteur.