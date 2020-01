Un réseau qui introduisait des Marocains en Espagne et à Gibraltar démantelé

La police espagnole et les autorités de Gibraltar a annoncé dimanche l'arrestation de 47 personnes, impliquée dans le trafic de migrants marocains entre l'Afrique et l'Europe via Gibraltar. Selon les autorités de ce dernier, cité par le média infobae, «plus de 130 citoyens marocains ont été victimes de la traite vers l'Espagne» par ce réseau.

La police d'Espagne et de Gibraltar a expliqué dans deux communiqués que des trafiquants avaient pris contact avec des Marocains voulant immigrer dans leur ville d'origine et leur avaient facturés entre 7 000 et 8 000 euros pour leur falsifier des documents devant permettre d'obtenir des visas de touriste pour le Royaume-Uni.

Ces faux papiers ne leur permettant pas d'entrer dans l'espace Schengen, le réseau démantelé se serait chargé de les introduire clandestinement en Espagne. Ses membres les auraient introduits dans des véhicules avec des plaques d'immatriculation de Gibraltar et des vitres teintées, comme détaillent les deux communiqués.

Une fois en Espagne, ces migrants se seraient rendus dans d'autres régions du pays, ou dans d'autres pays européens, en payant entre 500 et 700 euros supplémentaires.

L'activité a rapporté à ce réseau un bénéfice de plus d'un million d'euros. Les deux forces de l’ordre ont déclaré que lors de l'opération conjointe, dont l'enquête a commencé en novembre 2018, trois personnes ont été arrêtées dans à Gibraltar et 44 autres dans différentes provinces espagnoles pour «appartenance présumée à une organisation criminelle et trafic d'êtres humains». Deux de ces personnes sont en détention provisoire en attente de jugement, a indiqué la police de Gibraltar.