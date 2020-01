Belgique : Suspension d’un douanier auteur de plusieurs vidéos islamophobes

Le week-end dernier, un douanier belge a été suspendu de ses fonctions par le Service public Finances, après la diffusion de vidéos islamophobes, homophobes et complotistes. En poste depuis une semaine, il gère en effet une chaîne YouTube d’un millier d’abonnés, où il se présente comme «prédicateur chrétien indépendant», selon une information de la RTBF.

«C’est surtout l’une de ses vidéos qui ont conduit ses supérieurs au service public fédéral à ouvrir un dossier interne. En septembre 2016, ce prédicateur adresse un message aux musulmans, de France, de Belgique et de Molenbeek», où il «demande aux musulmans de renier leur religion et d’embrasser le christianisme». «Il introduit cette séquence de plus de 14 minutes en qualifiant Molenbeek de "bastion islamiste comme le Vatican est un bastion catholique en Italie"», ajoute le média belge.

Son argumentaire soutient que l’islam est d’ailleurs une «fausse religion». «Il est clair que l’apôtre Paul nous a avertis 700 ans à l’avance de l’avènement de faux prophètes. Le Coran enseigne un autre Évangile, un faux Évangile. Ce qui prouve que c’est un faux», s’exclame-t-il.

Dans une vidéo datée de 2015, il qualifie l’homosexualité d’«abomination», sur la base d’extraits évangéliques qui durent plus d’une heure trente. Se déclarant par ailleurs pro-russe et pro-Bachar, sa chaîne relaie des vidéos complotistes qui mettent en doute la version officielle des attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis.

«Devant les faits nouveaux dont le SPF Finances a pris connaissance, relatifs au passé de l’intéressé, faits qui sont contraires à la dignité et à la neutralité attendue d’un fonctionnaire fédéral, le SPF Finances a décidé de suspendre l’agent jusqu’à nouvel ordre. Les conséquences disciplinaires éventuelles sont à l’étude», a expliqué pour sa part la porte-parole du SPF Finances, auprès de la RTBF.