Coupe de la CAF : La RSB s'incline à Kinshassa, le Hassania s'impose à Agadir

La Renaissance de Berkane (RBS) s’est inclinée face au club congolais Motema Pembe lors d'un match comptant pour la quatrième journée de la Coupe de la Confédération africaine de football (Groupe C), disputée dimanche sur la pelouse du Stade des Martyrs de la capitale congolaise Kinshassa.

En dépit de ce résultat, la Renaissance de Berkane conserve la première position dans le groupe C, ex æquo avec Motema Pembe avec un total de 7 points, devançant le club zambien Zanaco (6 points) et Adjobi (Bénin) qui occupe la dernière position avec un seul point.

De son côté, le Hassania d'Agadir s’est imposé face au club ivoirien de San-Pédro (3-0) lors d’un match du Groupe D, disputé dimanche soir sur la pelouse du Grand stade d’Agadir.

L'ailier gauche du club gadiri Karim El Berkaoui s’est illustré lors de cette rencontre en inscrivant un hat-trick (50’, 54’ et 59’).

Grâce à cette victoire, les poulains de M'hamed Fakhir confortent leur place de leader à la tête du Groupe D avec 10 points à quatre longueurs des Nigérians d’Enyimba (6). La troisième position de ce groupe est occupée par l’équipe algérienne de Paradou AC (4 points), alors que les Ivoiriens de San-Pédro ferment la marche avec deux unités seulement.