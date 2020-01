Trois semaines après sa réélection, le président algérien félicite enfin Brahim Ghali

Depuis son investiture comme chef d’Etat, le président algérien multiplie les actes de soutien au Polisario. Dans une lettre de félicitations adressée à Brahim Ghalmi à l’occasion de sa «réélection» à la tête du Front, Abdelmadjid Tebboune a réaffirmé «la ferme détermination de l'Algérie à continuer à soutenir et appuyer le droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination».

Le président algérien s’est réjouit des travaux du 15e congrès du Polisario, soulignant que «le peuple sahraoui a démontré [à travers cet événement] sa profonde conscience, sa résistance héroïque pour surmonter les difficultés et réaliser ses revendications légitimes à l'autodétermination et construire un nouvel avenir dans le cadre de la liberté, de la sécurité et de la stabilité». Tebboune a conclu sa missive en émettant le vœu de «travailler ensemble» en vue de rehausser le niveau des relations entre les deux parties.

La lettre du président algérien a été rendue publique, seulement hier soir, par l’agence de presse du Polisario. Elle intervient en effet trois semaines après que Brahim Ghali ait été reconduit à la tête du Polisario et seulement quelques heures après l’opération de blocage du passage de Guerguerate menée par des pro-Polisario.

En 2016, l'ancien président Abdelaziz Bouteflika avait adressé un message de félicitation à Ghali, seulement deux jours après sa désignation comme successeur à Mohamed Abdelaziz.