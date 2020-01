Maroc : Arrestation d’un chauffard s’étant filmé en conduite dangereuse

Un jeune homme a été arrêté et placé en garde à vue ce dimanche après son apparition dans une vidéo dans laquelle il se filme en train de conduire une voiture à une vitesse particulièrement excessive, indique la Direction générale de la sécurité nationale (DGSN) sur son compte Twitter.

#ولاية_أمن_الدار_البيضاء

إيداع شخص تحت الحراسة النظرية وفتح #تحقيق_قضائي في مواجهته، بعدما ظهر في تسجيلات وهو يسوق سيارته بسرعة مفرطة وبطريقة استعراضية وخطيرة تهدد أمن مستعملي الطريق وسلامة المنشآت والبنية التحتية لقاطرات الترامواي. pic.twitter.com/xE5WJSv7t5 — DGSN MAROC (@DGSN_MAROC) January 12, 2020

Dans la vidéo, on le voit conduire à plus de 160 km/h sur une autoroute du Maroc, frôlant les autres véhicules et menaçant ainsi la sécurité des autres conducteurs.

Il se filme par ailleurs en train de conduire directement sur la voie de tramway, mettant ainsi en péril les installations et les infrastructures du tramway, avec la mention «La seule solution pour éviter l’embouteillage».