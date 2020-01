Le roi adresse ses condoléances au Sultan d'Oman Haitham ben Tarek ben Taimur

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au Sultan d'Oman Haitham ben Tarek ben Taimur, suite au décès du Sultan Qabous ben Saïd ben Taimur.

En cette douloureuse circonstance, le roi Mohammed VI exprime, en son nom propre et au nom du peuple marocain, au Sultan Haitham ben Tarek et à travers lui aux membres de son illustre famille et au peuple omanais frère, ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion pour cette perte cruelle inscrite dans le destin imparable de Dieu, implorant le Tout-Puissant de leur accorder patience et réconfort.

Avec le décès du Sultan Qabous, le Sultanat d’Oman et la Oumma arabe et islamique ont perdu un grand et sage leader qui a réalisé à Son pays une renaissance globale et d’importants acquis économiques et politiques, ce qui lui a permis d'occuper une place privilégiée aux niveaux arabe, régional et international et de jouer un rôle agissant dans la consolidation de la solidarité arabe et islamique ainsi que dans la consécration du dialogue, de la paix et de la modération.