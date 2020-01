Voie express Tiznit-Dakhla : Le projet sera réalisé «dans les délais", assure M. Amara

Les travaux du projet «titanesque» de la voie express Tiznit-Dakhla, sur 1055 km et pour un coût estimé à environ 10 milliards de dhs, seront réalisés dans les délais prévus par la convention de partenariat signée en 2015 devant SM le Roi Mohammed VI, soit «fin 2021», a assuré vendredi le ministre de l'Equipement, du Transport, de la Logistique et de l'Eau, Abdelkader Amara.

«Tous les travaux de ce projet titanesque, que ce soit le dédoublement de la route nationale No 1 entre Tiznit et Laâyoune ou l'élargissement de la voie entre Laâyoune et Dakhla, ont été lancés», a affirmé le ministre qui a pris connaissance de l'état d'avancement des travaux de réalisation de deux sections de cette route près de Laâyoune et Tarfaya.

Il a ajouté que les marchés des 15 sections de ce projet «stratégique» ont été attribués et les travaux des ouvrages d'art sont en train d'être lancés «conformément au délai de la convention qui court jusqu'à fin 2021».

Le ministre s'est dit «très ferme» sur le respect par les entreprises attributaires des marchés des délais de mise en oeuvre de ce chantier.

«On peut comprendre certaines contraintes liées aux travaux de transfert des branchements d'eau et d'électricité ou les procédures d'expropriation, mais les entreprises qui ne respectent pas les cahiers de charge et accusent de grands retards verront leurs contrats résiliés», a-t-il dit.

Ainsi, le ministre, qui était accompagné du wali de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslem Bekrate, et du gouverneur de la province de Tarfaya, Mohamed Hamim, s'est enquis des travaux du deuxième lot de la section Laâyoune-Tarfaya, sur une longueur de 57 km, y compris les aménagements des bretelles d'entrées Nord et Sud de la ville de Tarfaya, pour un coût de 284,5 millions de dhs. Les travaux de ce lot ont atteint un taux d'avancement global de 60%.