Ivanka Trumps salue l’engagement du Maroc en faveur des femmes soulaliyates

Des mois après la visite d’Ivanka Trump au Maroc pour soutenir les femmes soulaliyates, la conseillère principale du président américain, qui est également sa fille, a félicité le Maroc pour les récents changements législatifs et pratiques en faveur des héritières et des propriétaires des terres collectives.

Sur son compte Twitter, la responsable a écrit, ce vendredi, pour évoquer «les engagements officiels [du pays] à changer les lois pour faire avancer les droits fonciers des femmes dans le cadre de réformes normatives majeures».

On my last #WGDP trip, Morocco committed to changing laws to advance land rights for women and have now legally formalized these major reforms!



Congratulations to the Moroccan government and its citizens! pic.twitter.com/FfgIUrQW1s