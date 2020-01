Maroc – Espagne : Une association dénonce un réseau de trafic d’enfants

Le cas d’une fille emmenée illégalement à Ceuta a été détecté, il y a quelques jours, par l’Association Karama pour la défense des droits humains, qui a révélé ainsi l’existence d’un réseau criminel spécialisé dans le vol et la vente de nouveau-nés, avec des ramifications possibles en Espagne.

Président de cette ONG marocaine, Lahcen Akbayou a déclaré à l'agence espagnole EFE avoir déposé une plainte auprès du parquet de Tétouan, contre cette organisation spécialisée dans l’enlèvement, le vol et à la vente de bébés. Auprès de la même source, le militant a ajouté que cette affaire avait été découverte après qu’une mère célibataire marocaine a dénoncé la vente de sa fille, qu’elle avait dit avoir confié à un couple résidant à Ceuta, dans le cadre d’une opération réalisée par le biais de plusieurs intermédiaires marocains et espagnols.

«Nous avons jusqu’à présent dénombré sept cas d’enfants qui ont été vendus par les mêmes intermédiaires, qui facturent entre 30 000 et 70 000 dirhams (2 800 et 6 500 euros) chaque vente de bébé», a expliqué Lahcen Akbayou. Et d’ajouter que la mère qui a révélé son cas recevait des menaces. Citée par EFE, une source a indiqué que la police judiciaire de Tétouan avait effectivement ouvert mercredi une enquête sur l’affaire.

La même source a souligné que la police interrogera la mère, S.M., après son apparition dans une vidéo dans laquelle elle assure que plusieurs personnes l'auraient arnaquée en la poussant à confier son bébé pour que le couple incriminé s’en occupe. Elle avait alors posé la condition de continuer à voir sa la fille, ce qui ne s’est pas produit, selon EFE.