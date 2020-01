Migration : Les secours maritimes espagnols restreints dans leurs opérations de sauvetage ?

Les données fournies par la Sécurité maritime espagnole au journal espagnol El País montrent qu’en 2019, l’Espagne, contrairement aux années précédentes, a laissé entre les mains des autorités marocaines pratiquement tous les renflouements car les opérations se déroulaient dans les eaux marocaines.

Les navires espagnols n’ont opéré dans la zone marocaine de recherche et de sauvetage que pour assister 11 embarcations ; 9 au premier semestre et seulement deux au second. Lors de ces opérations, 667 personnes ont été sauvées par l’Espagne, soit moins de 4% du nombre total d’immigrants secourus, loin des chiffres de 2018. Cette année-là, alors que l’Espagne était la porte d’entrée de l’Europe en Méditerranée, un tiers des près de 50 000 immigrants secourus avaient bénéficié d’une assistance espagnole dans la zone marocaine.

Les fréquentes incursions de navires espagnols dans les eaux marocaines avaient alors mis en évidence les limites des interventions menées par le Maroc. Seulement, selon El País, le ton des autorités espagnoles a aujourd’hui bien changé : «Nous continuons à secourir dans la zone marocaine lorsque cela est nécessaire. La différence avec les périodes précédentes, c’est que le Maroc collabore beaucoup plus intensément au sauvetage et cela nous oblige à agir en dehors de notre zone beaucoup moins fréquemment», expliquent les mêmes sources.