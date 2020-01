Allemagne : Des étudiants marocains ont attendu plus d’un an pour obtenir un visa

Des étudiants indiens, marocains et camerounais ont dû attendre plus d’un an avant d’obtenir un rendez-vous pour un visa pour étudier en Allemagne, selon un rapport. Les Verts ont qualifié ces délais d’attente croissants de «décourageants et démotivants», indique l’Agence France-Presse (AFP), qui cite le journal allemand Neue Osnabrücker Zeitung.

Sur 24 ambassades et missions diplomatiques allemandes en 2018, des étudiants internationaux ont dû attendre plus de huit semaines avant de décrocher un rendez-vous pour une simple demande de visa. Ces données proviennent du ministère allemand de l’Education et de la recherche, en réponse à une requête parlementaire déposée par les Verts.

Dans certains cas, les étudiants ont dû attendre plus d’un an pour obtenir leur visa, a indiqué le ministère, précisant que les plus longues attentes ont été enregistrées en Inde, au Maroc et au Cameroun.

Les retards bureaucratiques semblent s’aggraver, car l’année précédente, seuls les étudiants qui demandaient un visa depuis la capitale iranienne de Téhéran avaient dû attendre plus d’un an pour leur rendez-vous.

Les seules ambassades allemandes qui n’ont pas eu de longs retards pour les étudiants étaient celles d’Egypte, d’Ouzbékistan et du Tadjikistan. Pour tous les autres pays, les longs délais d’attente semblent devenus la norme.

Des retards qui ont été critiqués par Les Verts, arguant que les obstacles bureaucratiques dissuadent les scientifiques et les chercheurs de venir en Allemagne. «Les délais d’attente de visa de plusieurs mois sont inacceptables et ont un effet décourageant et démotivant pour les talents internationaux», a déclaré Kai Gehring au journal Neue Osnabrücker Zeitung, porte-parole des Verts pour la politique de recherche et de l’enseignement supérieur.

Selon le dernier rapport du gouvernement sur la migration, il y a actuellement 400 000 étudiants étrangers inscrits dans les universités allemandes.