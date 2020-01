Espagne : Un Marocain écope de 12 ans de prison pour une agression homophobe

Le tribunal supérieur de justice de Catalogne (TSJC) a confirmé la condamnation, à douze ans de prison, d’un Marocain pour avoir agressé un jeune homme homosexuel avec une pierre, dans la ville côtière de Sitges, au sud-ouest de Barcelone, indiquent des agences de presse espagnoles.

Les faits se sont déroulés le 1er octobre 2016, lorsque l’agresseur, accompagné d’un mineur déjà condamné, avaient laissé la victime complètement sonnée dans une station de train après être tombée sur les rails, d’où elle avait été secourue peu avant le passage d’un train. Tous deux, ainsi que d’autres personnes, s’étaient moqués du jeune homme qu’ils avaient vu en train d’embrasser un autre dans un bar gay.

Quelques heures plus tard, à l’aube, la victime avait croisé ces mêmes garçons sur la plage, où ils continuaient à se moquer de lui. Ce dernier avait alors marché en direction de la gare et s’était fait suivre par ce groupe.

Le jeune homme, majeur, s’était alors emparé d’une grosse pierre et avait frappé la victime au niveau de la tête. Celle-ci était tombée à terre et avait continué à être frappée par d’autres pierres ramassées sur la voie ferrée. L’homme lui avait également asséné plusieurs coups de pied au niveau de la tête, proférant à son encontre des menaces de mort à coups de pierre.

Les agresseurs en avaient également profité pour lui voler son téléphone portable, un chargeur, divers documents et 60 euros. Le jeune homme et le mineur avaient ensuite quitté les lieux en riant, tandis que la victime, en raison de son état, s’était précipitée accidentellement sur les rails avant d’être secourue par deux personnes, deux minutes avant le passage d’un train. La victime avait notamment eu une hémorragie crânienne et plusieurs ecchymoses.

Le TSJC a rejeté l’appel de la défense et a maintenu la condamnation pour tentative de meurtre à caractère homophobe et vol avec violence avec abus de pouvoir. La première peine avait été prononcée par le tribunal de Barcelone en mars 2018.