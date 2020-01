Etats-Unis : L'acteur Fehd Benchemsi dévoile son amour pour Gnaoua

Pour les Marocains, il est un acteur qui a joué dans plusieurs films et séries marocains. Récemment, Fehd Benchemsi a déménagé à Los Angeles pour donner un nouvel élan à sa carrière d'acteur. Une occasion pour viser Hollywood mais aussi révéler certains de ses autres talents cachés.

En Californie, Fehd Benchemsi est devenu un article gnaoui, maniant le guembri et mélangeant des chansons de ce patrimoine immatériel du royaume avec de la musique occidentale, le tout au sein du groupe «Gnawest», rapporte Panora Post.

Remarqué par le collectif de musiciens californien Flight of Voices, Benchemsi a été invité à se produire avec eux dans cinq de leurs événements-concerts. Avec l'aide du producteur Khalid Naitzehou, Benchemsi et Flight of Voices ont formé un groupe de fusion Jazz et Gnaoua qu'ils ont appelé «Fehd Benchemsi and friends».

En plus de sa musique, Benchemsi marque des points dans l'industrie du cinéma. En 2018, il a joué dans la mini-série télévisée américaine «The Looming Tower» aux côtés des stars de cinéma Jeff Daniels et Tahar Rahim, selon IMDb. En 2017, il a joué un rôle dans «The Yellow Birds», un film de guerre américain. En 2015, il a joué dans Américain Sniper, réalisé par Clint Eastwood, aux côtés de Bradley Cooper et Nicole Kidman.