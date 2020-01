Attentats de Barcelone : Trois Marocains poursuivis pour terrorisme

L’Audience nationale espagnole à Madrid a conclu ses investigations avec les trois Marocains impliqués dans les attentats terroristes de Barcelone et de Cambrils du 17 août 2017. Il ne reste que de fixer la date du procès.

Il s’agit de Driss Oukabir, Mohammed Houli Chmelal et Said Ben Iazza. Aucun d’eux ne sera jugé pour l’assassinat de 16 personnes et d'avoir blessé 193 autres mais uniquement pour appartenance à une organisation terroriste et fabrication et possession d’explosives pour des fins liées au terrorisme, indique le média espagnol Nius Diario.

Mohamed Aalla et Salh El Karib, arrêtés au même titre que les trois autres et également Marocains, ont été libérés fautes de preuves suffisantes contre eux.

Les auteurs des attentats du 17 août 2017 sont tous morts : six ont étés abattus par les forces de l’ordre. Quant à Abdelbaki Es Settay, l’imam de Ripoll considéré le chef du groupe, il a été tué dans une explosion survenue dans une villa à Tarragona.