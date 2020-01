Huile d'olive : Un accord entre le Maroc et une association espagnole pour plus de production

Le gouvernement marocain a signé un accord avec l’Association interprofessionnelle de l’huile d’olive en Espagne afin de promouvoir cette filière, indique le site Agrodigital. L’objectif est d’augmenter la production et de dépasser les 2,5 millions de tonnes.

Ces dernières années, une surface de près de 140 000 hectares a été plantée, atteignant au total une surface de 1,2 millions d’hectares.

L’autre objectif de l’accord est d’augmenter la plantation en 2020 à 120 000 tonnes d’huile d’olive et à 150 000 tonnes pour les huiles de table. Agrodigital rappelle qu’en 2018-2019, le Maroc n’a exporté que quelque 34 000 tonnes d’huile d’olive et 77 000 tonnes d’huile de table.

D’après les chiffres du ministère marocain de l’Agriculture, cités par le média, la production se divise à hauteur de 25% pour l’industrie de la conserve ; 65% pour la trituration (moderne et artisanale) et 10% répartis entre l’autoconsommation et les pertes dues aux méthodes de récolte, d’entreposage et de transport.

Quant à l’huile d’olive, 75% de la quantité produite est dédiée au marché local, alors que les Marocains consomment seulement 2 kg par habitant par an, contre 6 kg pour les Tunisiens ; 10 kg pour les Espagnols ; 11 kg pour les Italiens et 24 kg pour les Grecs.