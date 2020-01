Cinq Marocains soupçonnés de trafic de haschich et de cocaïne arrêtés en Espagne

Les agents du service de la sécurité citoyenne de la Garde civile de Pinto (centre, près de Madrid), en coordination avec l’équipe de lutte contre la délinquance organisée et le trafic de stupéfiants (EDOA), ont arrêté cinq personnes soupçonnées de faire partie d’un réseau criminel actif dans le trafic de drogue, principalement de haschich et de cocaïne, indique le site Zigzag Digital.

L’opération avait été initiée en février 2019 lorsque les agents ont été informés de l’existence de ce réseau, installé dans la commune de Logroño (nord) et composé d’un grand nombre de membres répartis à travers toute l’Espagne. La drogue provenait de Punta Umbría (Andalousie) et était vendue dans les communautés voisines.

La Garde civile a localisé à Parla, près de Madrid, les fournisseurs du réseau ainsi que les domiciles, à Logroño, où était stockée la drogue. Les premières arrestations ont eu lieu en octobre dernier, lors d’une opération qui a mené au démantèlement du réseau et à la saisie de 44,421 kg de haschich et 579 grammes de cocaïne pure, dont la valeur pourrait atteindre près de 400 000 euros (386 000 euros) sur le marché.

La police a également saisi 19 000 euros, 10 500 dinars algériens et 450 dirhams marocains, 10 téléphones mobiles et une voiture de tourisme doté d’un système de dissimulation, entre autres.

Les cinq personnes arrêtées sont originaires du Maroc et âgées entre 33 et 50 ans. Elles sont accusées d’appartenance à une organisation criminelle et de délit contre la santé publique pour trafic de stupéfiants.