Trafic de drogue : De la prison ferme pour des colonels et des gendarmes liés à un réseau international

La Chambre criminelle chargée des crimes financiers près la Cour d’appel de Rabat, a rendu cette semaine son verdict dans une affaire impliquant des colonels et des éléments de la Gendarmerie royale marocaine.

Selon Al3omk, le juge chargé de statuer sur cette affaire a ainsi condamné quatre colonels à des peines allant de deux à cinq ans de prison ferme pour leur implication dans un réseau international de trafic de drogue. Un cinquième suspect a été innocenté par la cour.

Ils ont ainsi été reconnus coupables de trafic, transport et exportation de résine de cannabis, faux et usages de faux et violation du secret professionnel, poursuit le média arabophone.

Dans cette même affaire, un officier de la Gendarmerie royale, également impliqué, a été condamné à cinq ans de prison et à une amende de 5 000 dirhams, tandis que trois autres officiers ont été respectivement condamné à trois, deux et un an de prison.

La Chambre criminelle a également condamnés 27 gendarmes impliqués dans cette affaire à des peines allant de quatre à deux ans.

D’autres responsables ont également écopé de peines de prison, dans cette affaire où 45 suspects ont été poursuivis et faisaient l’objet de trois affaires, conclut le média.