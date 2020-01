«Décolonisations» : La série documentaire à revoir sur Arte

La chaîne franco-allemande Arte va diffuser, sur son site arte.tv, à compter de mardi 7 janvier et jusqu’au 6 mars, la série documentaire «Décolonisations», indique Le Monde.

Réalisée par Karim Miské et Marc Ball ainsi que l’historien Pierre Singaravélou, spécialiste des empires coloniaux et de la mondialisation, la série, déclinée en trois volets, retrace l’histoire des décolonisations sur les continents asiatique et africain.

Le premier volet de cette trilogie, intitulé «L’Apprentissage», se concentre sur la première guerre d’indépendance indienne de 1857, la République du Rif (1921 - 1926) au Maroc et les révoltes au Congo, en réponse au déploiement de la colonisation européenne en Afrique et en Asie.

Le deuxième, axé sur la moitié du XXe siècle, «explore en Algérie, en Inde, au Vietnam ou au Kenya les ferments des insurrections qui mèneront, dans les années 1960, à l’indépendance de presque toutes les colonies», précise Le Monde.

Le troisième épisode s’intéresse quant à lui à la seconde partie du XXe siècle. Il met en avant le psychiatre Frantz Fanon, qui a rallié les rangs du FLN en Algérie, l’Indienne Indira Gandhi, Patrice Lumumba au Congo, les jeunes issus de l’immigration indienne et pakistanaise à Londres ou les Mau Mau du Kenya.

Les auteurs couvrent cent cinquante ans de combats contre la domination coloniale européenne. Ils n’omettent pas d’aborder le rôle important des femmes dans le long et difficile chemin qui a mené les peuples opprimés vers l’indépendance.