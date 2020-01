Des parlementaires interrogent El Ouafi sur le vote et la participation politique des MRE

La participation politique directe des Marocains du monde refait surface. Hier à la Chambre des conseillers, le groupe parlementaire du Mouvement populaire a organisé une journée d’étude sur le sujet.

Intervenant à cette occasion, Mohamed Moubdie, président du groupe MP à la Chambre des représentants, a affirmé que «le gouvernement doit garantir aux Marocains du monde entier leurs droits constitutionnels», à travers le «vote» et en leur permettant de «se présenter aux élections» et être ainsi présents dans les institutions constitutionnelles élues.

Mbarek Sbai, président du groupe MP à la Chambre des conseillers, a estimé de son côté, la nécessité d’une nouvelle approche pour traiter avec les Marocains du monde. Il a appelé à abandonner le regard qui les réduit à «une source de devises fortes» et qui se concentre uniquement sur le succès de l’opération Marhaba à chaque été.

Le groupe du PAM à la Chambre basse s’est dit, pour sa part, étonné du retard que prend l’opérationnalisation du droit de vote des MRE.

Participant à cette journée, la ministre déléguée chargé des MRE, Nezha El Ouafi a tenté d'esquiver la question en rappelant «l’importance» qu’accorde le gouvernement El Othmani à ces citoyens marocains. Des propos qui n’ont pas réussi à convaincre les conseillers parlementaires, notamment ceux du Tracteur.

«La constitution du premier juillet 2011 a consacré la participation politique des MRE mais cela fait neuf ans qu’ils attendent d’exercer ce droit», ont déploré les élus du PAM. «Ce gouvernement a-t-il la volonté politique d’autoriser la participation politique des MRE ?», se sont-ils interrogés.

Et de rappeler que des formations politiques marocaines sillonnent l’Europe et font la promotion d’un droit que les Marocains du monde n’ont pas encore acquis. Une allusion faites aux rencontres organisées récemment par le PJD et le RNI.