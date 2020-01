28è édition des CAF Awards : Achraf Hakimi, meilleur jeune joueur africain en 2019

L’international marocain Achraf Hakimi, qui évolue au club allemand de Borussia Dortmund, a été élu meilleur jeune joueur africain en 2019 lors de la 28è édition des CAF Awards qui s’est déroulée mardi à la station balnéaire égyptienne d’Hurghada.

Achraf Hakimi a reçu le prix lors d’une cérémonie marquée par la présence des présidents de la FIFA, Gianni Infantino, de la Confédération africaine de football (CAF), Ahmad Ahmad et ceux des fédérations africaines de football dont Faouzi Laakja, président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), ainsi que d'une pléiade de stars et de légendes du football africain et de personnalités sportives.

L’international marocain a été en lice aux côtés des Nigérians Samuel Chukwueze (Villarreal CF, Espagne) et Victor Osimhen (Lille, France).

Achraf Hakimi a été sacré après s’être distingué la saison dernière avec le club allemand Borussia Dortmund, notamment en Ligue des champions. Aux côtés de Hakim Ziyech (Ajax Amsterdam, Pays-Bas), il a également été choisi dans l’équipe type de l’année 2019 lors de cette 28è édition des CAF Awards. Ils ont été retenus eu égard à leurs belles prestations avec leurs clubs et au sein de l’équipe nationale.

L’équipe africaine type de l’année 2019 est composée de :

- Gardien de but : André Onana (Cameroun)

- Défense : Kalidou Koulibaly (Sénégal), Joël Matip (Cameroun), Achraf Hakimi (Maroc), Serge Aurier (Côte d'Ivoire)

- Milieu : Idrissa Gana Gueye (Sénégal), Riyad Mahrez (Algérie), Hakim Ziyech (Maroc)

- Attaque : Mohamed Salah (Egypte), Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon), Sadio Mané (Sénégal)