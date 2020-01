Marrakech : Une toile adjugée 1,2 M€, l’enchère la plus importante jamais enregistrée au Maroc

«Le fils d’un Saint M’rabeth», tableau du peintre français Etienne Dinet, a été adjugé à 13 119 000 MAD (1,2 M€) lors de la vente inaugurale de la filiale marocaine d’Artcurial, première maison française de ventes aux enchères, organisée le 30 décembre dernier à la Mamounia de Marrakech, représentant l'adjudication la plus importante jamais enregistrée au Maroc et en Afrique, à l'exception de l'Afrique du sud.

La toile d’Etienne Dinet était vivement disputée par 3 enchérisseurs pour atteindre le plus gros prix pour l’artiste jamais atteint depuis 2008 dans le monde, indique un communiqué d’Artcurial parvenu à la MAP.

Les ventes d’Artcurial Maroc ont été un «grand succès» en totalisant 41 067 950 MAD (3 819 319 €) frais compris, ajoute le communiqué.

Les collectionneurs et amateurs des arts marocains étaient ainsi au rendez-vous avec deux vocations, l’une dédiée à Majorelle et ses contemporains avec 71 lots, dont le chef d’œuvre d’Etienne Dinet «Le fils d’un Saint M’rabeth», l’autre consacrée au «Made in Morocco» avec 188 lots dont les résultats étaient respectivement de 29 381 600 MAD (2 732 489 €) et 11 686 350 MAD (1 086 831 €).

Les quatre tableaux de Majorelle ont été vendus largement au-dessus de leurs estimations à l’instar de l’huile «Les Allamattes», estimée 1 650 000-2 200 000 MAD/ 150 000-200 000 € et vendue 3 819 000 MAD (355 167 €), note-t-on.

La vacation «Made in Morocco», dédiée aux arts décoratifs et à l’art moderne marocains, a consacré les artistes Mohamed Melehi, Chaïbia et Hassan El Glaoui, ce dernier ayant remporté la plus belle enchère avec «La sortie du roi», une huile vendue 715 000 MAD (66 495 €).

Artcurial a ouvert une filiale au Maroc en novembre 2019 où elle compte développer ses ventes de tableaux orientalistes et d'art contemporain africain, deux spécialités importantes de la maison en relation directe avec le continent africain.

C'est la première fois qu’une maison de vente internationale s’installe sur le continent africain. La filiale est située dans le quartier de l'Hivernage à Marrakech et gérée par une équipe marocaine.