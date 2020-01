De la prison pour la jeune fille impliquée dans un incident à la frontière entre le Maroc et Ceuta

En novembre dernier, une vidéo d’un énième incident lors de l’accès de certains porteurs de marchandises à Ceuta et leur retour au Maroc a créé la polémique.

La vidéo a été partagée par les médias espagnols locaux Ceuta TV et Ceuta Actualidad montrant un homme en fauteuil roulant étendu sur le sol et une femme au-dessus le protégeant. Cette scène, suivie d’une altercation entre une jeune femme, qui en tentant de gifler une autre touche un membre des forces auxiliaires (mokhazni) à côté d’elle, avant que ce dernier ne riposte, appelant d’autres collègues pour intervenir, ont été largement relayées et commentées sur les réseaux sociaux.

Farah, la jeune femme apparue dans la vidéo et accusée d’avoir agressé le douanier, a été condamnée lundi par le tribunal de Tétouan à deux mois de prison. Selon El Faro de Ceuta qui rapporte l’information, le tribunal lui a également infligé une amende de 500 dirhams. Elle a été également accusée d’insultes infligées à des agents publics dans l’exercice de leurs fonctions et de tentative d'importer des marchandises étrangères sans licence.

Elle sera toutefois bientôt libérée après avoir purgé sa peine, précise le média espagnol. Et de noter que l'agent de la douane l’ayant poursuivi «n'a fait une apparition pour donner sa version» durant les séances de ce procès.