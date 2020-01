Maroc : La caution minimale de Dounia Batma et de sa sœur portée à 800 000 DH

Le tribunal de première instance de Marrakech a décidé de maintenir les poursuites à l’encontre de la chanteuse Dounia Batma et de sa sœur, Ibtisam, en état de liberté avec interdiction de sortie du territoire national. Il a également porté la caution de 400 000 à 800 000 dirhams.

Selon le site d’information Al3omk, cette décision est intervenue après que le procureur a fait appel de la décision du juge d’instruction, ce qui a fixé la caution à 500 000 dirhams pour Dounia et 300 000 pour sa sœur, soupçonnée elle aussi d’être impliquée dans l’affaire Hamza Monbb. Toutes deux sont poursuivies pour «chantage et diffamation», «participation au traitement automatisé de données personnelles par la fraude» ou encore «diffusion de déclarations et d’images portant atteinte à la réputation d’autrui sans le consentement initial des parties concernées».

Cette enquête s’est approfondie sur la base d’une plainte déposée par le Centre national des droits de l’Homme, mi-juillet 2019, à Marrakech, après que son président et certains avocats ont été visés par des publications diffamatoires sur les comptes Instagram et Snapchat de Hamza mon BB.

L’affaire a pris de plus grandes proportions en août dernier, lorsque la chanteuse marocaine Saïda Charaf a également porté plainte contre l’administrateur anonyme de ce compte. Ce dernier révélait des détails sulfureux et intimes concernant la vie privée de plusieurs personnalités marocaines, dont des stars.

Le 16 septembre dernier, le principal auteur et propriétaire des comptes a été arrêté, puis traduit devant le tribunal de première instance de Marrakech. Il a été poursuivi pour «diffamation, injure, dénigrement, harcèlement sexuel et violation de la vie privée de plusieurs personnes sur Internet».