Tourisme : Chefchaouen considérée comme la ville la plus «instagrammable» du Maroc

Chefchaouen est l'endroit le plus instagrammable dans le monde selon le journal britannique Daily Mail. La ville marocaine est devenue célèbre pour ses murs bleus et son architecture unique. Les chercheurs de selfies ont ainsi inondé Internet et les réseaux sociaux de leurs photos de Chefchaouen.

Selon la même source, le hashtag «Chefchaouen» a rassemblé plus de 620 000 posts sur Instagram, avec des influenceurs, blogueurs et YouTubers qui visitent la ville.

Fodor's, un éditeur d'informations de tourisme et de voyage en anglais, a même ajouté la ville à sa liste de lieux «ruinés par Instagram», plus tôt cette année, rappelle le journal.

Mais les chercheurs de selfies à Chafchaouen ont aidé les habitants à obtenir une autre source de revenus. Le journal rappelle qu'un des habitants de la ville a transformé sa maison en «musée» pour les touristes qui veulent prendre des photos.

Situé dans les montagnes du Rif, Chefchaouen a été construit au XVe siècle pour contrer l'invasion portugaise du nord du Maroc. Ces dernières années, la ville est devenue une destination touristique de premier choix pour les Marocains et les étrangers.