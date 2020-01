Marocains de Daech : Un député du PAM propose la création d’une commission parlementaire

Un député du PAM demande la constitution d’une commission parlementaire pour rendre visite, en coordinations avec le ministère des Affaires étrangères, aux citoyens marocains dans les zones de conflits en Irak et Syrie.

Abdellatif Ouahbi, l’auteur de la requête, a adressé dans ce sens une lettre au président de la Commission de justice et législation à la Chambre des représentants.

Le parlementaire a appelé à la «protection des enfants marocains en les transférant des prisons où ils sont détenus en Syrie et en Irak, vers la mère patrie». Et de préciser que «l’Etat est pleinement responsable de leur sécurité et leur réinsertion dans l’éducation nationale».

Ouahbi a invité le gouvernement à «rapatrier les mères et les femmes arrêtées ou celles installés dans les zones de conflits», arguant qu'elles sont «des citoyennes marocaines».

Le député du PAM a adressé, le 24 décembre, une question écrite au ministre des Affaires étrangères sur les mesures qu’il compte entreprendre pour sauver des ressortissants marocains bloqués en Irak et en Syrie.